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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة قناة "الناس" الفضائية احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة

قناة الناس
قناة الناس

احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة قناة "الناس" تقدم تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ.

ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة وهم كل من: الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور علي جمعة، والدكتور شوقي علام، والدكتور محمد مهنا، والدكتور يسري جبر، والدكتور محمد عبدالمالك، والشيخ عويضة عثمان، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور هاني تمام، والشيخ يسري عزام، والدكتورة وفاء عبدالسلام.

كما تقدم قناة "الناس" سهرة فنية بمناسبة بداية العام الهجري الجديدِ مع المنشد والمبتهل أحمد العمري وفرقته الفنية، تبدأ التغطية من العاشرة صباحًا يوم الأربعاء المقبل وحتى الحادية عشرة مساء.

وكانت إدارة قناة "الناس" الفضائية أعلنت في شهر مارس الماضي عن عودة البث التليفزيوني مرة أخرى عبر تردد 12054 رأسي على قمر نايل سات. 

تقدم قناة "الناس" برامج جديدة تتناول مضمونًا دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا ودراما تاريخية وبرامج للمرأة والشباب والأطفال. 

تردد قناة الناس

  • اسم القناة: الناس
  • القمر الصناعي النايل سات
  • التردد: 12054
  • معامل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: ⅚
  • الجودة: SD
  • الاستقطاب:V

يذكر أن قناة الناس هي عبارة عن قناه دينية تقوم بنشر البرامج والمعلومات الدينية التي تفيد الأشخاص في حياتهم العامة والخاصة، وكذلك تنشر البرامج التي تقدم نصائح للارتقاء بالمجتمع وبعده عن الفواحش والمعاصي من خلال كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

قناة الناس قناة الناس” الهجره النبويه الشريفه العام الهجري الجديد أحمد العمري تردد قناة الناس

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