بيراميدز يفعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون

فعل نادي بيراميدز، بند شراء مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، بشكل رسمي خلال الساعات الماضية لتدعيم الفريق السماوي في الموسم الجديد.

وسدد بيراميدز، قيمة تفعيل بند شراء مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي، بنهاية يوم 15 يوليو الحالي وهو آخر موعد للمهلة المتاحة لبيراميدز لتفعيل بند الشراء.

ويأتي ذلك في إطار سعى مسئولو بيراميدز، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين والسوبر، للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وسيكون عقد مصطفى فتحي مع بيراميدز 4 مواسم، بداية من الموسم الجديد.

وقدم مصطفى فتحي أداء مميزًا مع فريق بيراميدز خلال فترة إعارته، مما دفع السماوي لتفعيل بند شراء نجم منتخب مصر بشكل رسمي.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي معارا من التعاون السعودي لمدة موسم.

وشارك صاحب الـ29 مع السماوي في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري، وواحدة في السوبر و12 في الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع التعاون في صيف 2024.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.