محافظ الإسكندرية: نادي المحامين في جليم "فخر"

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بتواجده مع المحامين و أعضاء مجلس النواب والشيوخ في افتتاح نادي المحامين بجليم في محافظة الإسكندرية.

وقال الشريف في كلمته: ربما أن اقدم نقابة في الوطن العربي والشرق الاوسط هي نقابة المحامين، وصدقا أن ما رأيت في هذا النادي والانشاءات به يمثل فخر لكل محامين مصر وتم تصميمه بشكل محترف وافخر به كمحافظ الإسكندرية

وأضاف: كمحافظ اتعلمت من نادي نقابة المحامين وسوف اطبقه فيما بعد وهي عدم حجب رؤية البحر في اي مكان بالنادي.

وأشار: تكلف الإنشاء حوالي ٤٠ مليون ولو تم إنشاؤه الآن فسوف يتكلف ١٢٠ مليون، وافتخر بهذا المنشأ الرائع على كورنيش الإسكندرية وتحية لنقيب المحامين عبد الحليم علام، ابن العمومة وبلدياتي، وهو ينتمي لأسرة عريقة في سوهاج لها كل الاحترام والتقدير ولاحظت فيه الاخلاص الكامل والعمل لوجه الله لذلك كرمه الله وحقق هذا الإنجاز وغيره.

ولفت: نقيب المحامين حصل على أرض متميزة للمحامين بسعر أقل وفاصل معايا، واتمنى إنشاء نادي للقضاه مشابه لهذا النادي ولن اترك نادي ينشأ الا بأن يكون بهذا المستوى.

وبدأ اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، وبمشاركة نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات، في الاجتماع الذي يتم عقده بنادي المحامين بجليم في محافظة الإسكندرية.