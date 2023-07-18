مشروع مخزٍ.. بريطانيا تواجه غضب شعبي بسبب قانون الهجرة

وصلت بارجة تُستخدم لإيواء 500 طالب لجوء متأخرًا إلى ميناء على الساحل الجنوبي لبريطانيا بعد التصويت في مجلس اللوردات على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، ما مهد الطريق أمام الحكومة لقانون القوارب الصغيرة ومشروع قانون الهجرة.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير اليوم أن موافقة مجلس اللوردات والبرلمان على القانون المثير للجدل، يمهد الطريق أمام القانون للحصول على الموافقة من الملك تشارلز الثالث.

قانون مخزي

أضافت أن القانون هو جزء أساسي من محاولة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لردع الناس عن عبور القناة، حيث يمنع الفارين من بلدانهم من تقديم طلب اللجوء في المملكة المتحدة إذا وصلوا بوسائل غير قانونية، ولكن مثل هذا القانون لن يمنع الهجرة غير الشرعية، وإنما يزيد من حدتها، حيث تأمل الحكومة أيضًا أن تضمن التغييرات ترحيل الأشخاص المحتجزين على الفور، إما إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، والتي هي موضوع طعن قانوني.

ووصفت الجمعيات الخيرية وجماعات الحملة إقرار القانون يوم الثلاثاء بأنه "يوم أسود".

وقال إنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "لا يزال مشروع القانون الإجمالي غير قابل للتطبيق، وسيؤدي إلى المزيد من البؤس البشري وتكلفة باهظة لدافعي الضرائب، نحن نعتقد من التحليل التفصيلي أنه في السنوات الثلاث الأولى سيترك ما يقرب من 200 ألف رجل وامرأة وطفل في طي النسيان أو محتجزين على أراضي المملكة المتحدة".

بينما قالت نعومي سميث، المديرة التنفيذية لمجموعة الحملات الدولية Best for Britain: "هذا القانون القاسي سيمنح الحكومة الآن الضوء الأخضر لانتهاك القانون الدولي وإساءة معاملة اللاجئين لصرف الانتباه عن فشلهم في إصلاح المشاكل التي خلقوها عندما أغلق مجلس الوزراء طرق اللجؤ الآمنة ".

قالت جيني جونز، زميلة حزب الخضر التي حاولت إيقاف مشروع القانون، إن المشروع "غير عملي ومخزي ومحرج لبريطانيا".

وتابعت "لم يلقى القانون موافقة بين نواب حزب العمال، لقد كان أداء الديمقراطيين الأحرار على ما يرام، لكننا فشلنا، وهو أمر مخيب للآمال بشكل خاص ".

رفض مصدر في مجلس اللوردات العماليين الانتقادات الموجهة من جونز، قائلاً: "الواقع ، كما أوضح تقرير لجنة رئيس مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا الأسبوع، هو أن المحافظين يمكنهم الآن الحصول على موافقة 100 من الأقران، وهو عدد أكبر من مؤيدي مشروع القانون في حزب العمال".

وقالت النائبة عن حزب العمال ستيلا كريسي:"جر ريشي سوناك أمثال جوليان فيلوز من داونتون آبي وكارين برادي إلى مجلس اللوردات الليلة الماضية للفوز بتصويت لحبس الأيتام اللاجئين.

وتابعت "هذا القانون لن يوقف قوارب الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ولكنه يفاقم من أزمات الأطفال، فهذا القانون انعكاس كبير للقسوة".