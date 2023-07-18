محافظ أسوان يسلم 33 كرسيا متحركا لعدد من الحالات الإنسانية

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كراسى متحركة ضمن المرحلة الأولى التي ضمت 33 كرسيا تم توفيرهم بواسطة مؤسسة “مصر بلا مرض” للرعاية الصحية بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجاً والحالات الإنسانية المختلفة، بحضور الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة.

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره للمسئولين بالمؤسسة على دورهم الهادف والمتميز لتقديم الخدمات العديدة للتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال التنوع فى هذه الخدمات بما يساهم فى إدخال الفرحة والسرور عليهم.

وأكد محافظ أسوان أن هناك تواصل وتنسيق مستمر مع وزارات التضامن الإجتماعى والصحة، وأيضاً مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأهل الخير، والذين يمثلون شركاء التنمية لنا، لما يقدموه من مساهمات جليلة، وهو ما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين كافة شرائح المجتمع.

من جانبها، أشادت الدكتورة مريم ألفى بالاهتمام الكبير والملحوظ من محافظ أسوان بملف الصحة، وهو الذي دفعنا لتقديم كافة أوجه الدعم لهذا الملف الحيوى منذ بدء عمل المؤسسة في أسوان عام 2019.

ولفتت إلى أن توزيع هذه الكراسى استهدف الفئات العمرية بدءاً من سن 13 سنة ضمن مبادرة مؤسسة مصر بلا مرض “أتحرك وأفرح”، وتم تصميمها بمواصفات وجودة عالية وفقاً لكل حالة عقب القيام بزيارات ميدانية لهم، ومستهدف فى المرحلة الثانية توفير كراسى أخرى للمرحلة العمرية من 5 إلى 13 سنة للحالات المرضية من الشلل الرباعى والدماغى، وهو الذى يتوازى مع ما يتم توفيره من أدوية مجانية، وأيضاً تنظيم قوافل طبية وعلاجية، وعيادة متنقلة تضم تخصصات طبية متعددة.

وقامت مدير مكتب أسوان والوفد المرافق لها بإهداء درع مؤسسة مصر بلا مرض لمحافظ أسوان تقديراً لما يقوم به من جهود ملموسة فى كافة المجالات لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.