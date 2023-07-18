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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وسعر السكر ثابت على البطاقات..

"التموين": ضخ 10.6 ألف طن سلع أساسية شهريًا بالمجمعات الاستهلاكية

المهندس عادل رشدي
المهندس عادل رشدي

أكد المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية لصالح البطاقات التموينية، وبأسعار ثابتة لم تشهد أي زيادات خلال الشهر الجاري.

وأوضح "رشدي أنه يتم طرح كيلو السكر والأرز بسعر بـ12.6 جنيه لكل منهما على البطاقة التموينية، بينما يتم طرح نوعين من الأرز الحر خارج البطاقة التموينية هما أرز هندي بسعر 20 جنيهًا للكيلو الواحد، ونوع أخر مصري عريض الحبة بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أنه يتم ضخ شهريًا نحو 10 آلاف و600 طن من السلع الأساسية التي تضم السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، الدقيق، بخلاف كميات ضخمة من باقي السلع الغذائية والاستهلاكية.

ولفت رشدي إلي أن تلك الكميات موزعة كالتالي: 4 آلاف طن من السكر، 3 آلاف طن أرز، 2700 طن زيت تمويني، 600 طن من المكرونة، 300 طن من الدقيق، التي يستفيد منها نحو 1 مليون و500 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 4 ملايين مواطن، يتم صرف المقررات التموينية لهم شهريًا في عدد 315 فرع مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة.

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