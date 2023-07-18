جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى على رحلة فلاى دبي، اشتبه رئيس قسم حركة في الراكب "ر. ع. و" والراكبة "د. ح" مصريي الجنسية، وبسؤالهما عما إذا كانت بحوزتهما أشياء تستحق ضرائب ورسومًا جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي أشياء يودان الإقرار عنها أو أشياء محظورة، أجابا بالنفي.

وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيشهما ذاتيًا وبتمرير أمتعتهما على جهاز الفحص كانت النتيجة سلبية، وبتفتيش الراكبين ذاتيًا وجد ١٢ تليفونًا حول جسم الراكب وعدد ٢٨ تليفونًا حول جسم الراكبة، بإجمالي ٣٩ هاتف محمول ماركة iphone وموبايل آخر ماركة أوبو، وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ ٦١٥٠٣٢ جنيهًا لاغير.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ٢٧ لسنة٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

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