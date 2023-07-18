ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

مدير عام الموانئ
مدير عام الموانئ الجوية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى على رحلة فلاى دبي، اشتبه رئيس قسم حركة في الراكب "ر. ع. و" والراكبة "د. ح" مصريي الجنسية، وبسؤالهما عما إذا كانت بحوزتهما أشياء تستحق ضرائب ورسومًا جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي أشياء يودان الإقرار عنها أو أشياء محظورة، أجابا بالنفي. 
وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيشهما ذاتيًا وبتمرير أمتعتهما على جهاز الفحص كانت النتيجة سلبية، وبتفتيش الراكبين ذاتيًا وجد ١٢ تليفونًا حول جسم الراكب وعدد ٢٨ تليفونًا حول جسم الراكبة، بإجمالي ٣٩ هاتف محمول ماركة iphone  وموبايل آخر ماركة أوبو، وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ ٦١٥٠٣٢ جنيهًا لاغير.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ٢٧ لسنة٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

IMG-20230718-WA0050
IMG-20230718-WA0050
IMG-20230718-WA0049
IMG-20230718-WA0049
الهواتف المحمولة تهريب هواتف محمولة تفتيش حقائب الراكب جمارك مطار برج العرب مطار برج العرب

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟