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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مسن وطفل فى حادثى سير على الطريق الدولى بالعريش

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب مسن وطفل في حادثي سيرعلى الطريق الدولي العريش الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة المعنية لتتولى التحقيق. 

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارتين بطفل ورجل مسن في حادثين منفصلين بمدينتي الشيخ زويد والعريش. 
واستقبل مستشفى العريش العام ياسين سامي 6 سنوات مقيم بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، نتيجة صدمه بسيارة مسرعة أثناء سيرها على الطريق  الدولي. 

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل، الذي أصيب بسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

كما استقبل المستشفى رجلًا مسنًا  67 عامًا، مصابًا بصدمة عصبية، نتيجة حادث سير سيارة أثناء سيره على الطريق الرئيسي، حيث أصيب بصدمة عصبية وصعوبة في النطق، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة .

شمال سيناء الطريق الدولي العريش مستشفى العريش أبناء سيناء

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