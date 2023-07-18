تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، كون مباراة حرس الحدود ستشهد تتويج الأهلى بدرع الدورى الغائب عن دولاب بطولات الأهلى فى أخر موسمين.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة والنصف من مساء غدًا الاربعاء 19ـ7ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز، وهي المباراة التي طلب فيها الأهلى حضور الجماهير بكامل عدد الاستاد، حتى يتثنى لجماهير المارد الاحمر الاحتفال مع الفريق بلقب درع الدورى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود على الهواء مباشرًا، عبر قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود فى مباراة التتويج بالدوري

يواصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى سياسة التدوير فى الفريق، لمنح أكبر عدد من اللاعبين الراحة المطلوبة، وحتى لا يتعرض اللاعبين للاصابات.

على لطفى فى حراسة المرمى

كريم الدبيس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح فى الدفاع

أليو ديانج محمد فخري وأحمد قندوسي فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

تتويج الأهلي بالدوري المصري

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الجولة الأخيرة، رغم حسم المارد الأحمر لقب الدوري قبل نهاية الموسم بخمسة أسابيع، ولكن هناك رغبة كبيرة داخل صفوف الفريق في إنهاء الموسم دون هزيمة، حيث خاض الفريق حتى الآن 31 مباراة دون خسارة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في ست مباريات، وجمع 81 نقطة حتى الأن.

وفى حال تحقيق الاهلى الفوز فى مبارياته الثلاثة المتبقية أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصرى، سيصل المارد الأحمر للنقطة 90، وسيكون اكبر عدد من النقاط حققه الأهلى فى موسم واحد خلال تاريخ مشاركاته بالدورى، حيث كان أكبر عدد من النقاط وصل اليه هو 89 نقطة فى موسم 2019/2020.