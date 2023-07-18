ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع أمام حرس الحدود

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، كون مباراة حرس الحدود ستشهد تتويج الأهلى بدرع الدورى الغائب عن دولاب بطولات الأهلى فى أخر موسمين.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى والقنوات الناقلة 

يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود فى تمام الثامنة والنصف من مساء غدًا الاربعاء 19ـ7ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز، وهي المباراة التي طلب فيها الأهلى حضور الجماهير بكامل عدد الاستاد، حتى يتثنى لجماهير المارد الاحمر الاحتفال مع الفريق بلقب درع الدورى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود على الهواء مباشرًا، عبر قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

رفعت شكيب: التحالف الوطني للعمل الأهلي دعم الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين

كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الحدود: احذروا صحوة تسويق لاعبي الحرس

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود فى مباراة التتويج بالدوري 

يواصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى سياسة التدوير فى الفريق، لمنح أكبر عدد من اللاعبين الراحة المطلوبة، وحتى لا يتعرض اللاعبين للاصابات.

  • على لطفى فى حراسة المرمى
  • كريم الدبيس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح فى الدفاع
  • أليو ديانج محمد فخري وأحمد قندوسي فى وسط الملعب
  • أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

تتويج الأهلي بالدوري المصري

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الجولة الأخيرة، رغم حسم المارد الأحمر لقب الدوري قبل نهاية الموسم بخمسة أسابيع، ولكن هناك رغبة كبيرة داخل صفوف الفريق في إنهاء الموسم دون هزيمة، حيث خاض الفريق حتى الآن 31 مباراة دون خسارة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في ست مباريات، وجمع 81 نقطة حتى الأن.

وفى حال تحقيق الاهلى الفوز فى مبارياته الثلاثة المتبقية أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصرى، سيصل المارد الأحمر للنقطة 90، وسيكون اكبر عدد من النقاط حققه الأهلى فى موسم واحد خلال تاريخ مشاركاته بالدورى، حيث كان أكبر عدد من النقاط وصل اليه هو 89 نقطة فى موسم 2019/2020.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام حرس الحدود موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود مباراة الاهلي وحرس الحدود القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وحرس الحدود الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟