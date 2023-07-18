أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

أصبح البحث عن صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2023/2024، هو المتصدر لكل عمليات البحث على جوجل، حيث يواصل مسئولوه تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين.

ويأتي ذلك نظرا للتحديات الصعبة والقوية التي تنتظر المارد الأحمر الفترة المقبلة قاريا ومحليا وعالميا.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 مواسم ويقترب من سوزا

نجح الأهلي في الحصول على توقيع إمام عاشور، لاعب الزمالك وميتيلاند السابق، لمدة 5 مواسم مقبلة، مقابل 3 مليون دولار لناديه الدنماركي و14 مليون جنيه للاعب كراتب سنوى.

كما اقتراب الأهلي من ضم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وإدارة الأهلي لمراحل متقدمة للغاية، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش النهائية والأخيرة على الصفقة.

وفي حالة نجح الأهلي إتمام التعاقد مع سوزا، سيكون مقابل 900 الف دولار للاعب، و650 الف دولار لفريقه الكوري الجنوبي.

الاهلى يفاوض رضا سليم نجم الجيش الملكى وثنائى فيوتشر

كما أصبح رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، هدفا رئيسيا للأحمر، الذي يبحث عن فرص للحصول على توقيع اللاعب.

بينما تزال صفقة محمد رضا بوبو ومحمود مرعى ثنائي فيوتشر حائرا حتى الآن، بسبب بعض المطالب المالية المرتفعة بعض الاحيان من جانب مسئوليها.

ويدرس الأهلي الدخول في صفقات تبادلية مع فيوتشر واستمرار بعض لاعبيه المعارين مثل سعد سمير، مقابل إتمام التعاقد مع مرعي وبوبو.