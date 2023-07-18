الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

يضع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، اللمسات الأخيرة على صفقة إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند والمنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء تمهيدًا للإعلان الرسمى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وخضع إمام عاشور للكشف الطبى واجتازه بنجاح، عدا الإصابة التى كان يعانيها فى أوتار العضلة الخلفية وهى تحتاج لفترة تأهيل قد تصل إلى شهرين كاملين، بما يعنى أنه لن يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى قبل سبتمبر المقبل.

كما خضع إمام عاشور، لاعب الأهلي الجديد، لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكشف مصدر مسئول لـ«الدستور» أن إمام عاشور صور الفيديو الخاص بتقديمه كلاعب للأهلي على أن يتم الإعلان الرسمي، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقاء حرس الحدود غدًا في ليلة التتويج باللقب المحلي للمرة الـ43 في تاريخه.

وأنهى الأهلي صفقة إمام عاشور بشكل رسمي مع كل الأطراف ليتم تقديم اللاعب إلى الإعلام في صفقة ستكون من العيار الثقيل في صفقات الموسم الجديد.

كان إمام عاشور البالغ من العمر 25 عامًا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك وانضم إلى ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك إمام عاشور بقميص فريقه الدنماركي في 8 مباريات فقط سجل خلالها هدفين قبل أن يتعرض للإصابة التي أجبرته على العودة إلى مصر لاستكمال برنامجه التأهيلي والعلاجي، قبل أن يقوم النادي الأهلي بالاتفاق مع اللاعب وناديه على ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.