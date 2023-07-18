كولر يحدد مصير كريم نيدفيد ويمنحه أسبوع إجازة

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح كريم وليد نيدفيد العائد من الإعارة لمدة موسمين مع فيوتشر راحة سلبية لمدة أسبوع قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة خاصة مع اللاعب خلال الساعات الماضية أكد له ثقته في إمكانياته، ولكنه سيعود للتدريبات لرؤيته على الطبيعة وموقفه من الالتزام بالتعليمات الفنية وقدرته على تنفيذها، وبعدها سيكون الحكم النهائى سواء باستكمال تعاقده مع الأهلى والاستمرار الموسم المقبل أو الخروج معارًا من جديد.

وأضاف المصدر أن كريم نيدفيد أكد للمدير الفني قدرته على حجز مكان في تشكيل الأهلي لأنه ليس غريبًا على اللاعبين وأيضًا عاش تلك الضغوط من قبل ورحل وعاد للفريق لكنه صادفه سوء حظ آنذاك بكثرة إصاباته في الركبة، وكانت أحد أسباب خروجه على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه الفني والبدني خارج القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى الاتفاق على أن يخضع كريم نيدفيد لفحص طبي مكثف على الركبة، للاطمئنان على حالته قبل اعتماد عودته رسميًا لصفوف الأهلي.

وهناك حالة من الخوف لدى مسئولي الأهلي خشية عودة الإصابة للاعب مرة أخرى بعد ابتعاده لفترة تصل إلى عامين أثناء تواجده في الأهلي وقبل رحيله إلى فيوتشر.