استعدادات بمسرح سيد درويش لاستقبال المهرجان الصيفي للأوبرا بالإسكندرية (صور)

يشهد مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، استعدادات مكثفة لاستقبال فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنهاء تجهيزات المهرجان الذي ينطلق غدًا الأربعاء، ويستمر حتى 22 يوليو الجاري.



يقام المهرجان التي تطلقه دار الاوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتضم الفعاليات اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الإسكندرية وتقام على مدار أربعة ليالي.



حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

يحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم: عبد الحليم حافظ ، فيروز، صباح، محمد رشدي، وردة، ام كلثوم، وغيرهم..) يؤديها رحاب عمر، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي، مؤمن خليل، كنزي.

كما يحيي الليلة الثانية للمهرجان فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو الموزع الموسيقى للفنان علي شرف مساء الخميس 20يوليو ، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة المؤلفات الشرقية والغربية التراثية والمعاصرة التى أعاد صياغتها مؤسس الفرقة الموسيقار علي شرف برؤية جديدة منها روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والرحبانية، بالإضافة إلى منوعات غنائية للموسيقار الراحل بليغ حمدي.

أما الليلة الثالثة فيحيها النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو، ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: (أكيد ، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى ، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر)، إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

كما تحيي المغنية نسمة محجوب وفرقتها حفل رابع واخر أيام المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء مساء السبت 22 يوليو الجاري.

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