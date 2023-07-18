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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف مهنئًا بالعام الهجرى الجديد: مناسبة لتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445.

وأكد نقيب الأشراف أن هذه المناسبة العظيمة بها العديد من الرسائل والدروس والعبر، التي يجب أن نتأسى بها جميعًا، سواء فيما يتعلق بحب الوطن أو الصبر واليقين بأن لكل ابتلاء نهاية، وأنه مهما طالت الأزمات فلا بد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

وأشار "الشريف" إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أعظم الأمثلة على حبه لوطنه فقال:" قاصدًا مكة، والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" ليفند مزاعم الجماعات المتطرفة بأن الأوطان مجرد حفنة تراب تتلاشى أمام أطماعهم، داعيًا إلى استلهام القيم النبيلة والعظيمة للهجرة والعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، بأن يديم على مصر نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق ولاتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات عظيمة رغم التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي الجماعات المتطرفة

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