رئيس كوريا الجنوبية: علينا إجبار كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، على ضرورة إجبار كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك- يول، إلى تعزيز الردع الموسع لدرجة تجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية، خلال الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، التي ضمت كبار مسئولي الأمن الوطني وكبار مسئولي الدفاع من الجانبين؛ لمناقشة سُبل تعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

كما طلب رئيس كوريا الجنوبية من المسئولين أن يتوصلوا سريعًا إلى تدابير ملموسة للوفاء بالتزام الزعيمين بتعزيز الردع الموسع، قائلًا إن الاهتمام العام بالمجموعة الاستشارية النووية مرتفع.

وتهدف المجموعة الاستشارية النووية إلى تعزيز الردع الموسع ومناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي، وإدارة التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية على نظام منع الانتشار النووي.