ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس كوريا الجنوبية: علينا إجبار كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، على ضرورة إجبار كوريا الشمالية على عدم استخدام الأسلحة النووية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك- يول، إلى تعزيز الردع الموسع لدرجة تجعل كوريا الشمالية لا تجرؤ على استخدام الأسلحة النووية، خلال الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، التي ضمت كبار مسئولي الأمن الوطني وكبار مسئولي الدفاع من الجانبين؛ لمناقشة سُبل تعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

كما طلب رئيس كوريا الجنوبية من المسئولين أن يتوصلوا سريعًا إلى تدابير ملموسة للوفاء بالتزام الزعيمين بتعزيز الردع الموسع، قائلًا إن الاهتمام العام بالمجموعة الاستشارية النووية مرتفع.

وتهدف المجموعة الاستشارية النووية إلى تعزيز الردع الموسع ومناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي، وإدارة التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية على نظام منع الانتشار النووي.

رئيس كوريا الجنوبية الاسلحة النووية القاهرة الإخبارية كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟