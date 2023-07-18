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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد تخرج مزارعي المدارس الحقلية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور عبد العزيز، رئيس جامعة الوادي الجديد، حفل تخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية ضمن مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إن المشروع نفذ 105 مدارس حقلية بواحة الخارجة بهدف تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي مما يعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل المزارعين.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على المزارعين والمزارعات المشاركين في أنشطة المشروع من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة،هذا وقد قام رئيس الجامعة ونائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة “فاو” بتكريم الخريجين من مزارعى المدارس الحقلية بشهادات تقدير وأجهزة لخدمة العمليات الزراعية.

 

رئيس جامعة الوادي الجديد حفل تخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية ضمن مشروع الإدارة المستدامة منظمة الأغذية والزراعة جامعة الوادي الجديد

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