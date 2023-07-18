العثور على جثة مسن داخل شقة سكنية فى الخارجة بالوادى الجديد

عثر أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على جثة مسن داخل شقة سكنية بعد انبعاث رائحة كريهة بأحد شوارع المدينة بشارع أنورالباروى، وعلى الفور تم استدعاء الطب الشرعي والنيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مسن يدعي مصطفى شوقي محمد خطيب، ٦١ سنة، داخل شقه سكنية..

وتم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

