رغم تهديدات روسيا.. لماذا تُصر أوكرانيا على استهداف جسر القرم؟

قالت نرمين سعيد كامل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهجمات المتكررة لأوكرانيا على جسر شبه جزير القرم تهدف لتشتيت روسيا واستنزافها، وكذلك قطع الطريق الذي يربط القرم بروسيا، حيث تعتبرها كييف أراضي أوكرانية.

وأوضحت نرمين سعيد كامل أن الهجوم استهدف يوم الإثنين جسر القرم وتبنى الهجوم الجيش الأوكراني، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الجسر في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014 .

وأشارت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه وفقًا للمصادر تم الهجوم باستخدام طائرات مسيرة، وعلى الرغم من النفي الروسي المتكرر إلا أن الجسر تضرر بشكل كبير خصوصًا في الناحية المؤدية إلى الأراضي الروسية، إلا أنه حسب موسكو فإن الحركة لم تتوقف بشكل كامل نظرًا لأن قواعد الجسر لم تتضرر.

أسباب استهداف أوكرانيا جزيرة القرم

وتشير الهجمات المتكررة لأوكرانيا على جسر القرم للرغبة في تشتيت الجانب الروسي واستنزافه، وكذلك قطع الطريق الذي يربط القرم التي تعتبرها كييف أراضي أوكرانية بروسيا، علاوة على ذلك يعد هذا الجسر خط إمداد رئيسيًا للقوات الروسية في أوكرانيا، كما أن التوقيت جاء قبل ساعات من انقضاء مهلة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تم التوصل إليها في يوليو 2022، مما يشير إلى أنه قد يكون هجومًا عقابيًا نتيجة للموقف الروسي، كما أقرت أوكرانيا في الفترة الأخيرة بأنها تواجه صعوبات في القتال، داعية الولايات المتحدة ودولًا حليفة أخرى إلى تقديم أسلحة طويلة المدى ومدفعية.



وتابعت كامل: "لكن حتى مع عدم انهيار الجسر بشكل كامل يبقى السؤال الأهم هو كيف تضمن روسيا تأمينه في المستقبل, خصوصًا أن كييف قامت صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم باستخدام 28 طائرة مسيرة على منشآت في شبه جزية القرم إلا أن روسيا نجحت في صده".

روسيا تسقط 28 مسيرة أوكرانية فوق القرم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ليل أمس الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن 17 مسيرة أرسلتها القوات الأوكرانية "دُمرت"، فيما تم تحييد 11 أخرى بالوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.