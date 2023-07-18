موسكو تتهم الاستخبارات البريطانية بالتورط فى الهجوم على جسر القرم

اتهمت روسيا الاستخبارات الغربية، وخاصة البريطانية، بالتورط في الهجوم الذي استهدف جسر القرم فجر الإثنين؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، وتضرر قسم من الجسر.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين: "اليوم رأينا عملا إرهابيا جديدا لنظام كييف ضد الجسر المؤدي إلى القرم، والواقع على بعد مئات الكيلومترات عن منطقة العمليات القتالية".

وأضاف بوليانسكي: أن الهجوم "أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين الروس المدنيين الأبرياء، وأصيبت ابنتهما البالغة 14 عاما من العمر بجروح خطيرة".

وتابع بوليانسكي: "لم أسمع أي إدانة لهذا العمل الإرهابي من قبل أي واحد من داعمي نظام كييف الغربيين، وعلينا أن ندرس مدى تورط الاستخبارات الغربية، وخاصة البريطانية، في التحضير لهذا العمل الإرهابي وتنفيذه".

وأكد أن "هناك أمورا كثيرة جدا تدل على ذلك"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

روسيا: هذا عمل إرهابي

وكان جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة فجر الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

من جهته، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد قائلًا: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي. روسيا سترد، ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن لا تستطيع تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على جسر القرم.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ليس بوسعنا تحميل أي طرف محدد مسؤولية الهجوم في هذه المرحلة".

واعتبر أن الهجوم لن يؤثر بشكل ملحوظ على القدرات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تر بعد أي دليل على مثل هذا التأثير، وأن الجسر لا يعتبر الطريق الوحيد لنقل الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم.