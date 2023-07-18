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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة متهم من احتجاز شخص حتى الوفاة بالعجوزة

براءة
براءة

قضت الدائرة العاشرة جنايات العجوزة، اليوم الثلاثاء، ببراءة المتهم محمد حسن عبده محمد، في القضية رقم 13912 لسنة 2016 جنايات العجوزة والمقيدة برقم كلي 2315 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة من تهمة احتجاز مواطن.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين محمد حامد وحسين فخري.

وأكد حليم ميشيل محامى المتهم الثاني محمد حسن في جلسة إعادة الإجراءات أمام هيئة المحكمة بأن موكله ليس له أي صلة بالقضية، ودفع بخلو الأوراق من وجود الرقم القومي للمتهم والذى هو مناط التمييز بين المتهم وغيره، وطلب تحريات المباحث الجنائية للوقوف على المتهم الحقيقي.

وأضاف الدفاع بأن تحريات المباحث أكدت بأن المتهم في الجريمة شخص أخر له شكل وعمر أخر هو خمسين سنة، بينما موكلي سنه 27 سنة وقدمت شهادة ميلاد موكلي وتبين وجود اختلاف في السن واسم الأم.

وكان أحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المتهمين محمد عبد العليم عبد الستار محمد، ومحمد حسن عبده محمد -هارب-، في القضية رقم 841 لسنة 2015 العجوزة، لاتهامها بالاشتراك وآخر متوفي في اغتصاب توقيع المجني عليه هاني خليفة أحمد علي سندات مثبتة لدين (إيصالات أمانة).

بأن احتجزوه بمسكن أحدهم وهددوه فوقع مكرها عليها، واحتجز وآخر متوفي المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بأن قيدوا حريته بذات المسكن ، وكبلوه ومنعوا حركته.

وكشف تقرير الطبي الشرعي الظاهري واجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفي هاني خليفة أحمد محمد، أن إصابات المجني عليه بالوجه والكسور بالأوراق والأضلاع الصدرية والفقرات القطنية هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة لها سطح خشن نوعا أيا كان نوعها.

جنايات العجوزة احتجاز الجيزة القضية المباحث الجنائية

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