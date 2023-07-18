الجنايات تقضى ببراءة فنى هندسة من حيازة بندقية آلية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة جنايات حكما ببراءة "أحمد .م" فني هندسة عما أسند إليه من اتهام حيازة بندقية آلية وذخائر مما تستخدم في السلاح الناري .

وكشف أمر إحالة المتهم "أحمد .م" فني هندسة بأنه بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث القسم أنه أبصر المتهم يلقي جوالا بلاستيكيا أرضاً ويقوم بالفرار وبالتقاطه تبين أن بداخله سلاحا ناريا بندقية آلية بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٣ × ۳۹ مم فضبطه، وعثر بداخل الجوال على طلقتين من ذات العيار.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية بأنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أنه سلاح ناري (بندقية آلية) بماسورة مششخنة عيار ٧,٦٣ x ٢٩مم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وأن الطلقتين مما تستخدم على الأسلحة النارية وهي سليمة وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط لاتفاقهم في العيار.

وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بجلسة اليوم بتوقيع عقوبة مواد الاتهام بحق المتهم، وطالب محامي المتهم المستشار محمد كمال غيطاس بجلسة اليوم من هيئة المحكمة البراءة تأسيسًا علي بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة ودفوع قانونية أخري .