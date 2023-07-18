المشدد 6 سنوات لسائق يتاجر فى الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لتورطه في حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.



تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عمرو . ح»، 46 عاما، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.