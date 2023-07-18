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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ورئيس "تنمية الصعيد" يتفقدان مجمع دلهانس الصناعي

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ،مشروع المجمع الصناعي والحرفي " الورش الحرفية"، بقرية دلهانس، بحضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، المهندس مازن شقوير مسئول التداخل الحكومي المجتمعي بهيئة تنمية الصعيد

وتجول محافظ بني سويف ورئيس الهيئة داخل المجمع الحرفي، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 30 مليون جنيهاً حيث يتسهدف توفير مايقرب من 400 فرصة عمل على مساحة 360 متراً، ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأول الأرضي 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري، فيما يضم الطابق الثاني: مشغل وحمامات وغرف أمن وإدارة.

وأثنى المحافظ على المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد، بهدف الدفع بجهود التنمية المحلية لتعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد بالقرى،وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب.

ناقش المحافظ خطة تشغيل المجمع، بداية من إجراءات تسلم المعدات والأجهزة اللازمة، وتذليل كافة المعوقات، وخطة وبرامج التدريب، مؤكدا سرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات لبدء تشغيل المشروع، الذي يعد نقطة انطلاقة مميزة في مجال دعم توجه الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.

أشار اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة، إلى أن المشروع شهد تعاونا وتكاملا بين المحافظة والهيئة وكافة الأجهزة المعنية،حيث يستهدف المشروع توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالمدن والقرى، مؤكدا على أن الدولة تولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد التى عانت من إهمال تنموى فى السابق، وتسعى الدولة لإنجاز عدة مشروعات تحقق لأهالى الجنوب قفزة تنموية توفر للجميع حياة كريمة.

وأكد المحافظ السعى لتحقيق بعض الأهداف كالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة وتلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،
الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برامج التدريب هيئة تنمية الصعيد توفير فرص عمل للشباب مصر 2030

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