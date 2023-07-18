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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بضرب زوجته بعصا حتى الموت فى الخانكة

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتعدي على زوجته "ربة منزل" داخل مسكنهما بدائرة المركز مما أدى لوفاتها.

بالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتعدى على زوجته "بعصا خشبية" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

وزارة الداخلية مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية

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