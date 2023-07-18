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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يفتتح المعرض المصاحب لمنتدى مصر للتعدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين بقطاع التعدين، ومستثمرين، المعرض المصاحب لمنتدى مصر للتعدين، والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34 من الرعاة المحليين والدوليين، بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين، علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع. 

شارك في افتتاح المنتدى والمعرض المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنة ورئيس اللجنة الفنية للمنتدى، ورؤساء وفود الدول العربية والإفريقية ،ورؤساء وممثلى كبريات شركات التعدين العالمية والمحلية.

البترول والثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان الدول العربية والإفريقية استغلال ثرواتها التعدينية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس هيئة الثروة المعدنية

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