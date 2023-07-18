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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش بنها

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات

  قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بمدينة بنها، بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع.

وشملت الحملة المرور على كورنيش مدينة بنها بمنطقة الفيلات وحديقة الطفل وشارع فريد ندا وشارع غرب الاستاد وشارع معهد الخدمة الاجتماعية وشارع نادي بنها الرياضي وشارع المحطة، بالإضافة إلى عدد من الشوارع الجانبية.

وتمت إزالة عدد من الإشغالات وسرقة التيار الكهربائي، موجها بالتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري، بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والوجود الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق ببنها. 

وأسفرت الحملة عن  إزالة 45 إشغالا فوريا، 10 أكشاك مخالفة، تحرير 16 محضر إشغال طريق. 
 

وشدد الهجان على إزالة ورفع كل التندات الموجودة أمام المحلات فورا والالتزام بحدود المحل، موضحا أن حملات إزالة الإشغالات تتم بالتنسيق مع  الأجهزة التنفيذية لمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الانضباط في الشارع ولعودة الوجه الحضاري والجمالي للمدن.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين من إشغالات الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والمرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كل أشكال التعديات والمخالفات التي تعوق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.
 

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