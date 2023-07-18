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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"البيت ده بتاعي أنا وعيالي".. نهاية مآساوية لسيدة عقب طلاقها من زوجها بالقليوبية

حثة سيدة
حثة سيدة

«البيت ده بتاعي أنا وعيالي روح شوف حالك بعيد عننا».. كلمات حزينة خرجت من سيدة في مشاجرة بينها وبين طليقها عقب انفصالهما مما دفعه لتمزيق جسدها في مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

طلاق وانفصال

نهاية مأساوية شهدتها امرأة في منتصف الثلاثينات وذلك منذ ارتباطها بعامل في مدرسة، وإنجابها منه 3 أطفال وحاولت بكل جهدها التمسك بحياتها العائلية واستقرار منزلها خوفًا على أطفالها ومستقبلهم ولكن كان لزوجها خطة أخرى.

وتبين أن خلافات نشبت بين الزوجين بسبب سوء سلوكه ورغبته في الزواج من أخرى وهذا ما رفضته الزوجة وقررت الانفصال عنه، وبالفعل تجمعت العائليتن وتم إنهاء الأمر والطلاق الودي بينهما ولكن الزوج اختلف معهما عقب ذلك بسبب ملكية البيت ورفضه إقراره لها ولأطفاله.

ويوم الواقعة ذهب الزوج إلى المنزل وحاول إخراجها منه ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشاجرة عنيفة تدخل على أثرها الجيران مما دفع الزوج إلى طعنها بسلاح أبيض وتركها جثة هامدة وفر هاربًا.

تفاصيل البلاغ 
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد طليقها، إثر خلافات، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تبين العثور على جثة سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة إثر طعنها بسلاح أبيض، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم والمجني عليها مطلقين، وانه يعمل عامل بالتربية والتعليم.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب فهد ناصر والنقيب أحمد نصر معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم "عبد الحليم.ج.ع" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرارات النيابة

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة سلاح الجريمة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

البيت ده بتاعي سيدة مركز طوخ محافظة القليوبية طلاق وانفصال سوء سلوك

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