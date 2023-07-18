رئيس مصلحة الضرائب: نثمن دور الجمعية العلمية فى نشر الوعى الضريبى

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، وإنجاح كل مشروعات التطوير، والتي ساهمت في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، والذي أدى إلى تعظيم الحصيلة الضريبية، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأشار "الضبعاني"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه منذ اليوم الأول من تحمله المسئولية برئاسة المصلحة، وهو حريص على التواصل المستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي؛ وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأكد على اهتمام وزير المالية بضرورة التواصل مع كل فئات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.

وأضاف: أن المصلحة منذ فترة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كل أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور جديدة من الثقة المتبادلة، ونحن جئنا لنستكمل مسيرة أساتذتنا رؤساء المصالح السابقين، معربًا عن سعادته لحضوره هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، واعدًا أنه سيظل حريصًا على المزيد من التعاون المثمر بين المصلحة وجمعية التشريع الضريبي في كل أوجه الثقافة الضريبية.

وأشار إلى أن تكريم مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق، هو أقل ما يقدم له اليوم، وذلك على ما قدمه للمصلحة خلال فترة توليه المنصب، حيث إنه كانت له رؤية ضريبية ثاقبة، والتي ساعدته فى اتخاذ العديد من القرارات الصائبة، والتى كان لها الفضل فى تحقيق الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق.

وأكد على شكره وتقديره لأبناء المصلحة على الدور البطولي الذي قاموا به خلال العام المالي المنقضي، والذي نتج عنه تحقيق أعلى حصيلة ضريبية والمصلحة تنتظر منهم المزيد من الجهود المبذولة خلال المرحلة المقبلة من رفعة الوطن.

من جهته؛ أعرب الدكتور رابح رتيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، عن شكره وتقديره للقيادة الضريبية الجديدة على تلبية دعوة حضور اللقاء، واصفًا اللقاء بأنه يعد عُرسًا ضريبيًا يجمع العديد من الرموز الضريبية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة مصلحة الضرائب.

وأضاف أن الجمعية تعى جيدًا ما قامت به المصلحة من خطوات واضحة خلال الفترة الماضية لكى تصل لجميع فئات المجتمع الضريبي، قائلًا إن هذا ليس جديدًا عليها، مشيدًا بالدور التوعوي الفعال الذي قامت به المصلحة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الجمعية ستظل داعمة قرارات تتخذها المصلحة من أجل الوصول لمصلحة ضرائب نموذجية.

وفي سياق متصل، أعرب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق، عن امتنانه للقائمين على الجمعية المصرية للتشريع الضريبي لدعوته لحضور هذا اللقاء، معربًا عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما قدمه له خلال فترة توليه مسئولية رئاسة المصلحة من دعم كبير ساهم في إنجاز المهمة على أكمل وجه.

كما تقدم بالتهنئة للدكتور فايز الضباعنى على تكليفه بمنصب رئيس المصلحة، وكذلك الدكتور السيد صقر على تكليفه بمنصب نائب رئيس المصلحة، وكذلك رشا عبدالعال على تكليفها بمنصب نائب رئيس المصلحة، مؤكدًا على ثقته الكبيرة فى رؤيتهم الضريبية خلال المرحلة المقبلة، داعياً لهم بدوام الرقى والنجاح في حياتهم الوظيفية.

وقال الدكتور عرفان فوزى، الأمين العام للجمعية، إن الجمعية ستظل حريصة دائمًا على التواصل مع المصلحة، سعيًا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب دائمًا سباقة بتقديم العديد من الحلول، مطالبًا مصلحة الضرائب بإصدار المزيد من الكتب الدورية التي تقوم بشرح بعض التعليمات التي تصدر من المصلحة.

وفي نهاية الأمسية تناول الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، الحديث حول القانون رقم 30 لسنة 2023 المعدل لقانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة 2005 وأهم ما يميزه، وطرح الحاضرون الأسئلة والاستفسارات حول القانون، وقامت المنصة بتوضيح كل النقاط الخاصة به.

وكرمت الجمعية المصرية للتشريع الضريبى بتكريم كل من الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، لمسيرته في العمل الضريبى منذ بدايته حتى تدرج فى الوظائف إلى أن وصل إلى منصب مستشار لوزير المالية، وكذلك تكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق تقديرًا لرسالته التى قام بها على أكمل وجه طيلة حياته الوظيفية حتى وصل لسن التقاعد، وكذلك كرمت الجمعية الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديرًا لجهوده التي قدمها وسيقدمها في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمهم درع الشرف الخاص بالجمعية وسط تصفيق حار من الحضور، كما كرمت الجمعية عددًا من أعضائها أثناء الأمسية.



جدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء كل من الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ومن جانب مصلحة الضرائب كل من: الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة والاتصال، ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ومدير عام الموقع الإلكتروني، وسهير محمد حسن نائب رئيس مركز كبار الممولين، ومن جانب الجمعية الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية، والدكتور خالد أبوزهرة محاسب قانوني ومستشار الشركة الشرقية للدخان.