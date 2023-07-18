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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المترو يكشف حقيقة إلغاء خدمة الخط الساخن بالخطين الأول والثانى

مترو الانفاق
مترو الانفاق

أكد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عدم إلغاء خدمة الخط الساخن برقم 16048 والخاص بالخطين الأول والثاني للمترو والتي تعمل على مدار ساعات التشغيل.

يأتي ذلك في إطار حرص الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تقديم أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق وتوجيهات المهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وسائل التواصل مع الشركة

 الموقع الإلكتروني
https://www.cairometro.gov.eg/ar
الصفحة الرسمية على فيسبوك
https://www.facebook.com/CairoMetropage

خدمة الخط الساخن 16048  

الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048

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