مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يفتتح برنامجا تدريبيا بشأن البروتوكول والإتيكيت البرلماني

نظّم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية في البرلمان العربي برنامج تدريبي تحت عنوان "البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات"، والذي عُقِد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة عدد من مسؤولي المراسم والتشريفات في المجالس الوطنية بالدول العربية.

يأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على تطوير المهارات وتعزيز التعاون بين منتسبي المجالس الوطنية في الدول العربية، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ويتناول البرنامج التدريبي سبل تعزيز التعاون واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بالبروتوكول البرلماني وكيفية التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات واستراتيجيات التعامل في السياق البرلماني، إلى جانب تدريب الفنون الاحترافية.

يأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقًا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة وتوجهات عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكثيف البرامج والدورات التدريبية وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية، والحرص على تطوير أدوات عملها.