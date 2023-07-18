ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عويسي للأكل وزبدة للعصير".. "الدستور" تحاور عارضي المانجو في مهرجان أسوان

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة مشاركو مهرجان المانجو

يختتم المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، فعاليات عامه الثالث على التوالي اليوم، بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط مدينة أسوان.

ويضم المهرجان 17 عرضا للمانجو من القرى المختلفة التي تشتهر بزراعة المانجو في محافظة أسوان.

وحاورت "الدستور" عدد من عارضو المانجو المشاركين بالمهرجان السنوي الـ3، حول مشاركتهم وأنواع المانجا المختلفة:

وقال سلام عبد الرؤوف أبوحمد، أحد مزارعي وتجار المانجا المشاركين في المهرجان، إنه يشارك لأول مرة فى المهرجان، وعلم به من تجار شاركوا قبل ذلك.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الكميات المشارك بها تبلغ 2.5 طن مانجو، وأن المشاركة هدفها دعم فكرة تنظيم المهرجان، كونه سيساهم بشكل كبير في تسويق المتميز لمختلف الأنواع، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من بيع جميع الكميات، سيوفر كميات أخرى بالسوق وبأسعار في متناول الجميع.

وأوضح أنه يشارك في المهرجان بأنواع متعددة منها العويسي، والزبدة، والجلوك، والتيمور، والصديقة، والياسمينا، سكري، مبروكة وغيرها، تبدأ أسعارها من 10 جنيهات وحتى 25 جنيها للكيلو.

وقال هاني شاكر، تاجر مانجو بمهرجان أسوان، إنه يشارك لأول مرة في المهرجان بـ2 طن مانجو عويسي، وطن ونص جلوك، و2 طن سكري، و2 طن زبدة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مهرجان مانجو أسوان جيد جدًا لتسويق الأنواع المختلفة من الفاكهة وتعريفها للجمهور، وتوفيرها بأسعار في متناول أيديهم، مشيرًا إلى أنه خلال موسم المانجو يشتري المحصول من المزارعين ويبيعه في الأسواق، وأن المهرجان ساهم بشكل مختلف في تحقيق نسبة بيع للمنتج وعرضه أمام الزبائن.

وأوضح أن هناك أنواع من فاكهة المانجا يتم تناولها ومذاقها مميز جدًا وهي الجلوك والعويسي والسكري والفص العويسي، وأنواع آخرى يتم صناعتها عصير فريش مثل المانجا "الزبدة والبلدي".

وتابع أن تبدأ الأسعار تبدأ من 15 جنيها وحتى 50 جنيهًا لكيلو “العويسي”، وهو أعلى سعر.

مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
مشاركو مهرجان المانجو
received_3162467094050406
received_3162467094050406
received_1508718056539555
received_1508718056539555
مهرجان مانجو أسوان المانجا حديقة الشيراتون أنواع المانجا عارضى المانجا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحمد شوبير: مفاجآت فى ملف العائدين من الإعارات للأهلى (فيديو)

غرق شاب عمره 18 عامًا فى الساحل الشمالى

"الإسكان": توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة

شركة العاصمة الإدارية ترد على شائعة "عجز الموارد المالية ووسائل النقل"

أسعار الفراخ البيضاء والبط والرومي اليوم الثلاثاء 18 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟