"عويسي للأكل وزبدة للعصير".. "الدستور" تحاور عارضي المانجو في مهرجان أسوان

يختتم المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، فعاليات عامه الثالث على التوالي اليوم، بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط مدينة أسوان.

ويضم المهرجان 17 عرضا للمانجو من القرى المختلفة التي تشتهر بزراعة المانجو في محافظة أسوان.

وحاورت "الدستور" عدد من عارضو المانجو المشاركين بالمهرجان السنوي الـ3، حول مشاركتهم وأنواع المانجا المختلفة:

وقال سلام عبد الرؤوف أبوحمد، أحد مزارعي وتجار المانجا المشاركين في المهرجان، إنه يشارك لأول مرة فى المهرجان، وعلم به من تجار شاركوا قبل ذلك.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الكميات المشارك بها تبلغ 2.5 طن مانجو، وأن المشاركة هدفها دعم فكرة تنظيم المهرجان، كونه سيساهم بشكل كبير في تسويق المتميز لمختلف الأنواع، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من بيع جميع الكميات، سيوفر كميات أخرى بالسوق وبأسعار في متناول الجميع.

وأوضح أنه يشارك في المهرجان بأنواع متعددة منها العويسي، والزبدة، والجلوك، والتيمور، والصديقة، والياسمينا، سكري، مبروكة وغيرها، تبدأ أسعارها من 10 جنيهات وحتى 25 جنيها للكيلو.

وقال هاني شاكر، تاجر مانجو بمهرجان أسوان، إنه يشارك لأول مرة في المهرجان بـ2 طن مانجو عويسي، وطن ونص جلوك، و2 طن سكري، و2 طن زبدة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مهرجان مانجو أسوان جيد جدًا لتسويق الأنواع المختلفة من الفاكهة وتعريفها للجمهور، وتوفيرها بأسعار في متناول أيديهم، مشيرًا إلى أنه خلال موسم المانجو يشتري المحصول من المزارعين ويبيعه في الأسواق، وأن المهرجان ساهم بشكل مختلف في تحقيق نسبة بيع للمنتج وعرضه أمام الزبائن.

وأوضح أن هناك أنواع من فاكهة المانجا يتم تناولها ومذاقها مميز جدًا وهي الجلوك والعويسي والسكري والفص العويسي، وأنواع آخرى يتم صناعتها عصير فريش مثل المانجا "الزبدة والبلدي".

وتابع أن تبدأ الأسعار تبدأ من 15 جنيها وحتى 50 جنيهًا لكيلو “العويسي”، وهو أعلى سعر.

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

مشاركو مهرجان المانجو

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