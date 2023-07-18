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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح إجراء عملية قسطرة قلبية لطفل حديث الولادة بمستشفى جامعة كفر الشيخ

إجراء عملية قسطرة
إجراء عملية قسطرة قلبية

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة كفر الشيخ، في إجراء أول عملية قسطرة قلبية لعلاج حالة شديدة الخطورة لطفل حديث الولادة، في إطار التعاون المثمر بين قسمى الأطفال والتخدير، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وكان الطفل يعاني من ضيق شديد خلقي بالشريان الرئوي وانخفاض مستوى الأكسجين بالدم، وجرى حجزه بالحضان، ودخوله قسطرة القلب وجرى توسيع الصمام الرئوي بالبالون وخروج الطفل للحضان، وتعتبر هذه الحالة هي أصغر سن لحالة يتم إجراء تدخل علاجي لها عن طريق القسطرة.

وأشرف على إجراء العملية الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب، والدكتورة رغدة الشيخ، أستاذ أمراض عيوب القلب الخلقية، وبحضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ مساعد أمراض القلب، والدكتور أحمد عادل، مدرس مساعد أمراض القلب، والدكتور محمد جميل، مدرس مساعد أمراض القلب، ونواب القلب والأطفال، وجرى تخدير الطفل تحت إشراف الدكتورة هبة فؤاد، مدرس مساعد التخدير والدكتورة حسناء جمال مدرس مساعد التخدير ونواب التخدير.

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