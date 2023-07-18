"سبورت" تكشف موقف إدارة برشلونة من التعاقد مع جواو كانسيلو

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي برشلونة من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة برشلونة ترى أن صفقة انضمام كانسيلو ستكلف النادي مبلغًا كبيرًا بالنسبة لميزانية الفريق وأولوياته في الوقت الحالي.

وعاد كانسيلو لتدريبات مانشستر سيتي عقب انتهاء إعارته لنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي قضى ضمن صفوفه النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وأفادت الصحيفة أن صفقة استعارة كانسيلو ستكلف النادي قرابة الـ20 مليون يورو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الرياضي تفضل الاستثمار في أحد اللاعبين الشباب.

وترى إدارة برشلونة أن الفريق أقرب من الاكتمال، وفي حالة عدم وجود أي مفاجأت في الفترة المقبلة سيتبقى على النادي التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط هجومي، وهنا تشير سبورت إلى أن الأولوية ستكون للتعاقد مع ظهير أيمن وهو القرار الذي سيرافقه خروج أحد المدافعين من الفريق.

وأبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وإدارة النادي إعجابهما بكانسيلو ولكن قيمة الصفقة هي التي ستمنع النادي من التعاقد مع اللاعب، وفي حالة تخفيض المطالب المادية قد يتحرك برشلونة لإتمام الصفقة.

وترى إدارة برشلونة أن هذا المبلغ لا يمكن دفعه في التعاقد مع لاعب لا يملكه النادي، وأن الأفضل هو الاستثمار في لاعب شاب ليصبح لاعبًا مهمًا في المستقبل.