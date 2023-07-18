الأنبا عمانوئيل عياد يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أسوان

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، والراهبات الكومبونيانيات.

في كلمة العظة، تأمل نيافة المطران في الآية القائلة "إن لم تعودا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السموات". فالأطفال يتميزون بمكانة خاصة عند يسوع، لما في طبيعتهم من محبة مجانية، وعفوية الطباع، والتسامح غير المشروط.

وأضاف الأب المطران: في سر التناول يسوع، يقدم ذاته، لنتحد معه، ونتشبه به، فنجعله حي، وحاضر في العالم من خلال حياتنا اليومية.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت لقاء أبوي رعوي بين الأنبا عمانوئيل، وشعب الرعية.

هذا وترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم التاسع، وليلة عيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وبعض الآباء الكرمل، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان حول "إكرام مريم والإنعام السبتي".

الجدير بالذكر أن تساعية بدأت في السابع من الشهر الجاري، كما سيتم الاحتفال بعيد العذراء سيدة الكرمل، مساء غدًا.