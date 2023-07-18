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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس فوزي يفتتح الندوات التكوينية بإيبارشية المنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا أن النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتح الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية تحت شعار "البار بالإيمان يحيا" وذلك في مبنى التكوين والخدمات بمدينة سمالوط. وشارك في الندوة الأب شنودة شفيق، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية وأعضاء المكتب، حيث قدم النيافة المطران كلمات تشجيعية للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة. وذكرت صفحة الكنيسة اليوم أن النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس الاحتفال بخريجي معهد التربية المسيحية فرع الأقصر، بحضور القمص يوسف أقلاديوس وكيل المطرانية ومدير المعهد وبعض الآباء الكهنة وأعضاء هيئة التدريس وخريجي المعهد. وفي كلمة العظة تحدث راعي الإيبارشية حول "هوية الخادم الحقيقية ومتطلبات الخدمة" مؤكدًا أهمية الدراسة في المعهد والتكوين الشخصي المستمر.

تلا ذلك، لقاء مع الأب يوسف أقلاديوس عن ماهية، وأهمية الدور، الذي يلعبه المعهد في تكوين الخدام، وتأسيسهم بحسب تعاليم الكتاب المقدس، والكنيسة، وتكوين شخصية الخدام.

تضمن الاحتفال أيضًا مشاركة الخبرات المتنوعة، من قبل الخريجين، الذي تحدثوا حول دور المعهد في حياتهم، على مختلف المستويات.

وفي الختام، تم تكريم الخريجين، حيث تم توزيع شهادات التخرج عليهم، وتسليمهم الكتاب المقدس، الطبعة الكاثوليكية، وكتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية.

الانبا باسيليوس فوزي الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي

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