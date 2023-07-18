الأنبا توما حبيب يفتتح بانوراما صيف 2023 في إيبارشية سوهاج

افتتحت ايبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك اللجنة بانوراما صيف 2023، وذلك تحت رعاية الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أنطون عياد، والأب إرميا عياد، ومسئول لجنة البانوراما، الأب جيروم نصير.

وتتضمن بانوراما صيف هذا العام أمثال السيد المسيح في الكتاب المقدس، حيث تحتوي على عشرة أمثال للمرحلة الإبتدائية، ومثلها للمرحلة الإعدادية.

كذلك، قامت اللجنة هذا العام، بإعداد ترنيمة خاصة لبانوراما هذا العام بعنوان "حكايات".

وترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك بكنيستها، ببولاق أبوالعلا.

شارك في الصلاة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني.

وألقى النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، عظة القداس حول "عيد العذراء سيدة الكرمل وعلاقته بواقع حياتنا"، وفي ختام الذبيحة الإلهية، أقيم تطواف احتفالي بأيقونة، وتمثال العذراء، سيدة الكرمل.