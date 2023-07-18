"قومي الترجمة" يطلق الطبعة العربية من "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة؟"

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية لكتاب "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، وهو العمل الأول في سلسلة "أصحاب الهمم" التي يطلقها المركز لتضاف إلى باقي سلاسل إصداراته.

وأكدت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن السلسلة تصدر "في إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم، وبإيمان الهيئة الاستشارية للمركز القومي للترجمة الدائم بأن أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانات، جديرون بأن تتوفر لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع".

ويصدر هذا العمل باكورة لسلسلة من الأعمال التي تعاقد عليها المركز وستصدر تباعًا، وذلك تزامنًا مع التزام المركز وإيمانه بقضية مجتمعية يلزم على جميع مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الثقافية، مواجهتها بتكافل العمل المؤسسي وبجهود جميع فئات المجتمع المختصة بهذه القضية المهمة. ونسعى من خلال إصدار هذه السلسلة الجديدة إلى تحقيق التوعية المجتمعية والتثقيف في ما يخص التعامل مع المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث محورين مهمين وهما: القواعد الإرشادية للتعامل واستراتيجيات الدمج في المجتمع.

‎‏‎عنوان الإصدار الأول في سلسلة أصحاب الهمم: "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة" من تأليف ديفيد سوسا وترجمة راقية لراقية جلال الدويك ومراجعة المصطلحات هبة أبو النيل.

ويتناول هذا الكتاب طبيعة تركيب المخ البشري بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم بمختلف أنواعها، مركزًا على طبيعة المشكلات الانفعالية والسلوكية التي يمكن أن تصيب هؤلاء الأطفال. ويتميز الكتاب بقسم تطبيقي تحت عنوان "استراتيجيات تؤخذ في الاعتبار" يختص بتوضيح التطبيقات العملية للبحوث الواردة في فصول الكتاب.

يتكون الكتاب من عشرة فصول: "المخ والتعلم"، "عندما تبزغ صعوبات التعلم"، "اضطرابات الانتباه"، "صعوبات الكلام"، "أشكال عجز القراءة"، "صعوبات الكتابة"، "إعاقات الرياضيات"، “الاضطرابات الانفعالية” والسلوكية" "اضطراب طيف التوحد" وأخيرا استنتاجات ختامية".

‎

ومن خلال الكتاب تظهر محاور ذات أهمية واستراتيجيات لازمة، منها: القواعد الإرشادية للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، استراتيجيات الاندماج في التعلم والاحتفاظ به، استراتيجيات العمل مع التلاميذ المصابين بضعف الانتباه وفرط الحركة، تعزيز مهارات اللغة الشفوية، اقتراحات لبناء الثقة لدى تلاميذ اضطراب الكتابة، خفض مخاطر احتمالات السلوك المضاد للمجتمع، تحسين التعلم لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، التدخلات العلاجية مع الأطفال والمراهقين ذوي اضطراب طيف التوحد.

‎‏‎ويعد الدكتور ديفيد سوسا، مؤلف الكتاب، المستشار الدولي في علم الأعصاب التعليمي، حيث قام بتحرير وكتابة العديد من الكتب والمقالات في صحف تربوية رائدة حول تطوير العاملين بالمجال وتعليم العلوم وبحوث المخ، كما حصل على العديد من الجوائز من المؤسسات المهنية.

‎‏‎المترجمة راقية جلال الدويك، كاتبة ومترجمة وأخصائية نفسية، صدر لها: "أهل الوداد"، "حتى ترضى"، وحاصلة على الجائزة الكبرى في الترجمة من مؤسسة أخبار اليوم ووزارة الثقافة عن ترجمتها لرواية "رحلة الخروج". ومن ترجماتها: "دليل النجاة من الألم"، "الجماعات البؤرية: النظرية والتطبيق"، "علم النفس الاجتماعي للجندر، الأولاد والبنات يتعلمون بصورة متباينة"، و"علم النفس والطبيعة الإنسانية".