"الأوقاف": توافد كبار القراء لمسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق مقرأة كبار القراء للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وقال وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مقرأة القرآن الكريم التي ستنطلق من مسجد الإمام الحسين، تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الحضور هم كل من القراء الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، والقارئ الشيخ كارم الحريري، وإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وأكدت الأوقاف أن المقرأة ستبدأ من قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا" [النساء: 36].