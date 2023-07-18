ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": توافد كبار القراء لمسجد الإمام الحسين

صورة جماعية داخل
صورة جماعية داخل مقرأة الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن انطلاق مقرأة كبار القراء للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وقال وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مقرأة القرآن الكريم التي ستنطلق من مسجد الإمام الحسين، تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم. 

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الحضور هم كل من القراء الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، والقارئ الشيخ كارم الحريري، وإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.  

وأكدت الأوقاف أن المقرأة ستبدأ من قوله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا" [النساء: 36].

 

 

وزارة الأوقاف مسجد الإمام الحسين مقرأة القرآن الكريم كبار القراء رواية ورش عن نافع

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطارى سفنكس وأبوظبى الدولى

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟