سكانها يفرون.. أوروبا تواجه أقوى موجة حارة فى تاريخها

اضطر السياح البريطانيون إلى الفرار من منازلهم لقضاء العطلات في جنوب أوروبا، حيث اجتاحت حرائق الغابات النقاط الساخنة للسياح في اليونان وسويسرا وإسبانيا، وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه لا يبدو أن الموجة الحارة ستنتهي قريبًا، والتي تسببت في دمار في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وأدت إلى إغماء السائحين وهرب الآلاف للنجاة بحياتهم من حرائق الغابات العنيفة التي اجتاحت المنتجعات الساحلية.

إعصار أسطوري

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة الشديدة اليوم إلى مستوى أعلى بعد أن ضرب إعصار جديد يسمى شارون، الذي كان في الأساطير اليونانية أوروبا أمس.

وتابعت أنه من المقرر أن تتحمل جزيرة سردينيا الإيطالية وطأة الحرارة التي لا ترحم، حيث يتوقع المتنبئون أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في وقت لاحق اليوم وتقترب أكثر من الرقم القياسي البالغ 48.8 درجة مئوية المسجل في مدينة فلوريديا الصقلية في أغسطس 2021.

وقال لوكا ميركالي، رئيس جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية: "حتى لو لم يتم كسر هذا الرقم القياسي [48.8 درجة مئوية]، فإننا نشهد موجة حارة لم يسبق لها مثيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحذير السياح البريطانيين عبر البحر الأبيض المتوسط من الأخطار التي تهدد الحياة من الشمس الحارقة، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في جنوب إسبانيا اليوم.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تستمر الحرارة "غير المسبوقة" حتى أغسطس في بعض المناطق.

وأوضحت الصحيفة أن الحرارة الشديدة تسببت في اندلاع حرائق غابات اجتاحت منازل العطلات في جميع أنحاء اليونان وسويسرا وإسبانيا وتركيا، ما أجبر الآلاف على الإخلاء من عدة مناطق جذب سياحي شهيرة.

وفي كانتون فاليه بسويسرا، عمل أكثر من 200 من رجال الإطفاء بلا هوادة طوال الليل لإخماد ألسنة النيران المشتعلة لكن النيران اجتاحت الفيلات في عدة قرى جبلية شهيرة.

وبدأت اليونان، التي سجلت حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية يوم الاثنين، عمليات إجلاء جماعية بعد ظهر أمس بعد حريق اندلع في قرية كوفاراس أجبر مئات المصطافين على الفرار.