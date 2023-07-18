اليوم.. "الحياة" تنقل احتفالية الأوبرا المصرية بالعام الهجري الجديد

تنقل قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية، بمشاركة المنشد وائل الفشنى، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

ومن المقرر أن تذاع الاحتفالية على الهواء مباشرة، عبر قناة الحياة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال.

وقد أعد المايسترو علاء عبد السلام، برنامج فني مميز يتضمن مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين، منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لعبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لزكريا أحمد، مدد لعبدالعظيم عبدالحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لمحمد الموجي، مولاي إني ببابك لبليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لجمال سلامة، حيوا ربيب العلا لسيد شطا، لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي، والعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

من جانبه قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن هناك حالة كبيرة من السعادة بسبب اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالحفل وبثه على الهواء للجمهور أمام الشاشات، لأن هذا الاهتمام يُظهر عمل وجهود دار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الأوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022- 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها إلى 940، حضرها أكثر من مليون مشاهد وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين، إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.