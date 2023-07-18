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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة من اليوم وحتى الأحد المقبل

طقس حار
طقس حار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل 23 يوليو 2023.

وأضافت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نهار مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجات.

تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلي: 

- اليوم الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 يوليو 

 تشهد الأجواء شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
* الخميس 20 يوليو والجمعة 21 يوليو: 
 

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
*السبت 22 يوليو والأحد 23 يوليو: 
 
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة تنشط الرياح الظواهر الجوية

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