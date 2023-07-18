اجتماع لـ"تعليم مطروح" والصحة والأزهر والمجلس القومي للسكان لمواجهة التسرب التعليمي

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وإيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بمقر المنطقة الأزهرية، بحضور موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئولي التعليم الابتدائي والاعدادي والتدريب والعلاقات العامة بالتعليم والأزهر.

تناول الاجتماع التنسيقي اطر التعاون المشترك وآليات التعاون بشأن تنظيم ورش عمل تحت شعار "اتعلم.. اتحصن"، والتي تهدف للتبصير بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها في إطار تعاوني منظم بين كافة الجهات المعنية وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد "شحاته" علي أن ورش العمل التبصيرية تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالطالب علمياً وثقافياً واجتماعياً وحمايته من أخطار وأضرار التسرب التعليمي، كذلك تعريف الاخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الصحيات بالدور المنوط بهم، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بخطورة التسرب، بالإضافة إلى تنمية مهارات الاخصائي الاجتماعي في دراسة الظواهر الاجتماعية، والتعرف علي أسبابها وطرق علاجها وتنمية مهاراتهم في سبل التواصل والاتصال مع المجتمع الخارجي للحد من ظاهرة التسرب.

وأوضح، ان يشرف توجيه عام التربية الاجتماعية وإدارة التدريب بالتعاون مع إدارتي التعليم الابتدائي والاعدادي، علي تنفيذ ورش العمل والتي يحاضر فيها نخبة من المدربون المعتمدون بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ويتم تنفيذها خلال شهر أغسطس 2023 بقاعات الاجتماعات والتدريب بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية، للوقوف علي اسباب التسرب التعليمي وكيفية مواجهة حالات التسرب، وبحث الاسباب التى تؤدى إلى هذه الظاهره وخطط العلاج القادرة علي الحد بصورة كبيرة من تلك الظاهرة .

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلي أن ورش العمل تهدف إلي نشر الوعي بين أهالي محافظة مطروح بأهمية العلم والتعليم، وخطورة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة للفتيات بالمراحل التعليمية المختلفة، وفي ضوء جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال جيل متعلم واع قادر علي رفع راية التنمية، والحفاظ علي مقدرات الوطن بين اهالي محافظة مطروح.