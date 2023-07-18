"المهن الموسيقية" ترفض منح حفل ترافيس سكوت التراخيص اللازمة

قررت نقابة المهن الموسيقية، عدم منح القائمين على حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، التراخيص اللازمة لإقامة الحفل، حيث إن المغني الأمريكي يمارس طقوسا تتنافى مع قيم المجتمع وعادته.

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في بيان له: “بشأن الحفل المقرر إقامتها بمنطقة الأهرامات بالجيزه لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الإعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير” .

وتابع: “مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.. وحيث أن النقابه العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ماورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة؛ ‎لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري”.

وخلال الساعات الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشكل كبير وطالب الكثير بإلغاء الحفل نظرا للطقوس التي يمارسها سكوت في حفلاته بشكل لا يتناسب مع مجتمعاتنا.