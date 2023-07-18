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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو يدين قرار روسيا بالانسحاب من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية

ينس ستولتنبرج الأمين
ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو

أدان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الإثنين، قرار روسيا بالإنسحاب من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي تسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال ينس ستولتنبرج، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "أدين قرار روسيا الأحادي بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، رغم جهود حليفنا تركيا والأمم المتحدة".

وأضاف: "تستمر حرب روسيا غير الشرعية ضد أوكرانيا في إلحاق الضرر بملايين الأشخاص المستضعفين حول العالم".

وكانت روسيا أعلنت الإثنين وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تم عقدها في إسطنبول في صيف العام الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب الأوكرانية وإنهاء عمل الممر الآمن لنقلها عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".

وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو. لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".

وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".

 

شروط روسيا لتمديد صفقة الحبوب

وتشترط روسيا لتمديد الاتفاق إعادة ربط بنك "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وتوفير خدمات الصيانة، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين والوصول إلى الموانئ.

كما تشترط استعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا"، وفك حظر حسابات الشركات المتعلقة بإنتاج ونقل المنتجات الزراعية.

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
الناتو ينس ستولتنبرج صفقة الحبوب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب أوكرانيا

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