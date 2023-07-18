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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها التهاب الجلد.. كيف تؤثر الرطوبة على صحة الجسم؟

الرطوبة
الرطوبة

يكون هناك الكثير أو القليل من الرطوبة في الهواء ما يمكن أن يؤثر على صحتك بطرق أكثر مما تعتقد، ومع تلك الأجواء الحارة ذات الرطوبة العالية التي نعاني منها خلال تلك الفترة، نتوقع أن تكون هناك مزيد من العواقب على صحة الإنسان.

الجفاف
على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي، فإن الكثير من الرطوبة في الهواء يمكن أن تتداخل في الواقع مع آليات التبريد الطبيعية لجسمك وتتركك مجففاً.

عندما تكون الرطوبة النسبية للهواء عالية فإنها تجعل درجة حرارة الهواء أكثر سخونة مما هي عليه.

تهيج الجلد والحلق المزمن

وفقا لموقع" ذا صن"، عندما تكون مستويات الرطوبة عالية تفقد المزيد من بخار الماء من خلال التنفس والمسام الموجودة في بشرتك، يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف الجلد المزمن وتشقق الشفتين والتهاب الحلق وحكة في الأنف.

عندما تفرك أنفك أو تبتلع بشكل متكرر للتخلص من هذا الشعور فإنك في الواقع تسبب المزيد من التهيج والالتهاب في هذه الممرات الحساسة.

زيادة التعرض للعدوى

الأغشية المخاطية في أنفك وحلقك هي أول دفاع لجسمك ضد مسببات الأمراض المحمولة جوًا، عندما يكونون بصحة جيدة فإنهم يحتجزون الفيروسات التي تسبب العدوى قبل أن تتمكن من السفر إلى عمق أعمق في جسمك وتدخل إلى مجرى الدم، عكس ذلك تسبب ضرر للجسم.

التهاب الجلد والأكزيما والربو الملتهب

غالبًا ما تتفاقم الأكزيما وغيرها من أشكال التهاب الجلد بسبب التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة، عندما يبقى العرق على جلدك في ظروف الرطوبة العالية، يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي حراري تهيج جلدي مثير للحكة وغير مريح يمكن أن يحدث عندما تنسد الغدد العرقية.

أعراض تشبه الحساسية

يمكن أن تزيد الرطوبة العالية من كمية المخاط في أنفك وحلقك، ما يسبب الاحتقان والعطس وسيلان الأنف والتقطير الأنفي اللاحق، كلها من أشكال التهاب الأنف غير التحسسي وهي أعراض حساسية مزمنة ناجمة عن التغيرات في البيئة الداخلية أو الطقس أو الأدوية أو الأطعمة.

الأجواء الحارة ارتفاع الرطوبة الحساسية النوم العدوى

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