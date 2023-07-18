محمد علي إبراهيم يناقش "ليلي وفرانز" في معرض الإسكندرية للكتاب

تنظم دار العين للنشر بجناحها في المعرض، حفل توقيع رواية “ليلي وفرانز”، للكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، وتستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري،

وكانت رواية “ليلي وفرانز”، للكاتب محمد علي إبراهيم، قد صدرت مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

والكاتب محمد علي إبراهيم، مهندس مدني، روائي وقاص، حاز على جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، جائزة كتاب اليوم، وجائزة جمال الغيطاني، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة نجب محفوظ والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايته “حجر بيت خلاف”.

صدر لـ “محمد علي إبراهيم”، العديد من الأعمال الإبداعية، ففي السرد الروائي صدرت له روايات: “الجدار الأخير” عام 2014. “الولد كوريا” عام 2016. “أعلمها اللمس” عام 2017، “حجر بيت خلاف” عام 2018، ورواية “روح” عام 2020.

أما في السرد القصصي فصدر للكاتب “محمد علي إبراهيم”، مجموعات: “تأريخ لا يروق لكم” عام 2012، “طعم البوسة” عام 2013، ومجموعة “أنت حر ما دمت عبدي” عام 2015.

تدور أحداث رواية “ليلي وفرانز” في جزئين، الجزء الأول في مصر، بينما تدور أحداث الجزء الثاني في أيسلندا، وقصة حب تجمع بين ليلي محمد حسن التي تنتمي إلي صعيد مصر، وفرانسوا إيرل رینییه، الأيسلندي.

وما جاء في رواية “ليلي وفرانز”، لـ محمد علي إبراهيم نقرأ:"أنا ليلى محمد حسن، من قرية صغيرة بالصعيد في مصر، وأنا فرانسوا إيرل رینییه، من أيسلندا ومن أصول فرنسية، نحن من سنمنحكم تلك الحكاية، لم نقل "إنّا" وقلنا "نحن"؛ ليس من باب تعظيم وتمجيد ذواتنا، بل نحن ثلاثة، ثالثنا تاليا. تاليا هي خلية سرطانية مستقرها قلب فرانسوا وتعود أصولها القريبة لثدي ليلي الأيسر.