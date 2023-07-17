الكنيسة تثمن قرار الموافقة على قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

تثمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار مجلس النواب بالموافقة على القانون الخاص بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ۔ وصرح نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة بأن القانون قدم مظلة تشريعية للتحالف، فيما يعد خطوة جادة من أجل تنسيق الجهود المختلفة للعمل الأهلي التنموي في تناغم لدعم مسيرة التنمية في مصر.



وأضاف نيافة الأنبا يوليوس، أن أسقفية الخدمات العامة تعتز بمشاركتها في التحالف الوطني كمؤسسة فاعلة في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة تدعم وتشارك في جهود الدولة؛ للوصول إلي أكثر الفئات المستضعفة ومساندتها.



كما أشاد القس روفائيل ثروت بدور التحالف في خلق قاعدة للبيانات بكل ما تقدمه منظمات العمل الاهلي وكذلك خلق قاعدة بيانات من المتطوعين، وذلك لتوحيد الجهود والدفع بعجلة التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.