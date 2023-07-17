عضو التحالف الوطنى: لدينا 251 ألف متطوع على مستوى الجمهورية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن من أدوار التحالف التعامل مع المواطنين في الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف منتشرين على مستوى المحافظات، ويتعاونون مع أجهزة الدولة، ويوجد أكثر من 251 ألف متطوع على مستوى المحافظات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن هناك غرفة عمليات تابعة للتحالف تعمل على مدار الساعة وتتلقي أي بلاغات من أي مكان، ويسارع متطوعو التحالف، للتقدم بمساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، بشكل سريع، من خلال غرفة عمليات موجودة على كل المستويات.

وأشار إلى أن التحالف منذ تكوينه في مارس 2022، اتفقت 24 جمعية من كبرى الجمعيات مع الاتحاد العام للجمعيات، على التنسيق والتعاون، وكان من ثمار التنسيق أنه خلال 10 أشهر تحقق إنجازات غير مسبوقة، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وأكثر من 25 مليون مواطن استفادوا من المواد الغذائية بشكل دوري منتظم، و5 ملايين استفادوا بخدمات علاجية، وتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لـ100 ألف فلاح من صغار الفلاحين، وتوفير 94 ألف شقة للمواطنين الأكثر احتياجا، ووفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل.