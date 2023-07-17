ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطنى: لدينا 251 ألف متطوع على مستوى الجمهورية

الدكتور طلعت عبدالقوي
الدكتور طلعت عبدالقوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن من أدوار التحالف التعامل مع المواطنين في الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف منتشرين على مستوى المحافظات، ويتعاونون مع أجهزة الدولة، ويوجد أكثر من 251 ألف متطوع على مستوى المحافظات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن هناك غرفة عمليات تابعة للتحالف تعمل على مدار الساعة وتتلقي أي بلاغات من أي مكان، ويسارع متطوعو التحالف، للتقدم بمساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، بشكل سريع، من خلال غرفة عمليات موجودة على كل المستويات.

وأشار إلى أن التحالف منذ تكوينه في مارس 2022، اتفقت 24 جمعية من كبرى الجمعيات مع الاتحاد العام للجمعيات، على التنسيق والتعاون، وكان من ثمار التنسيق أنه خلال 10 أشهر تحقق إنجازات غير مسبوقة، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وأكثر من 25 مليون مواطن استفادوا من المواد الغذائية بشكل دوري منتظم، و5 ملايين استفادوا بخدمات علاجية، وتم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لـ100 ألف فلاح من صغار الفلاحين، وتوفير 94 ألف شقة للمواطنين الأكثر احتياجا، ووفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل.

التحالف الوطني الجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني طلعت عبدالقوي خدمات التحالف الوطني

مواد متعلقة

وزير الصحة: إجراء عمليات لـ 420 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة"

أحمد الطاهرى يشكر رئيس شبكة CBC لتغيير اسم برنامج "العالم علمين"

وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بإنشاء مستشفى ثان فى العاصمة الإدارية

وزير الصحة يرد على شكاوى نقص بعض الأدوية: "لها بدائل متوفرة"

وزير الصحة: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء فى مصر

وزير الصحة يكشف أسباب المرض الغامض فى قنا.. ويطالب الأهالى بتطهير المياه

وزير الصحة: 3 مستشفيات عملاقة ستدخل الخدمة بقنا خلال 90 يومًا

"إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار

الأكثر قراءة

طليقة حسن شاكوش: "خليته يصلي في آخر أيامنا.. وده سبب الانفصال"

كيف ينجح قطاع الأعمال في تنمية الاستثمارات بشركاتها؟ خبير يجيب

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن عقار حدائق القبة المنهار

زيلينسكى: يمكن لاتفاق الحبوب أن يستمر دون روسيا "بشرط"

مصرع فتاة وإصابة 12 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" في الفيوم

13 ضحية وإصابة وحيدة.. آخر ما تبقى من عقار حدائق القبة بعد انهياره (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟