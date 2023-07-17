فى ذكرى وفاة حسين رياض.. تعرف على أعماله وقصة حياته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير حسين رياض، حيث ولد فى 13 يناير عام 1897، وتوفى فى 17 يوليو عام 1965، ويعد أيضا واحدا من أهم ممثلي جيله، حيث وقف أمام الكثير من النجوم فى هذا الوقت، واستمر نشاطه الفنى ما يقرب إلى النصف قرن، وقدم 760 عملا فنيا يتنوع بين الأعمال السينمائية والمسرحية والإذاعية والتلفزيونية.

حياة حسين رياض

ولد الفنان الكبير حسين رياض في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة من أب مصري وأم سورية، وله شقيق واحد وهو الفنان فؤاد شفيق، بدأ رياض حياته الفنية أثناء دراسته الثانوية، حيث انضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي.

حياة حسين رياض الفنية

بدأ حسين رياض حياته الفنية فى المسرح، حيث قدم أول عرض مسرحى له خلي بالك من إمياى وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، ثم انتقل للعمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.

ثم اتجه بعد ذلك إلى السينما، وشارك فى أولى أعماله الفنية ليلى بنت الصحراء عام 1937، بهيجة حافظ وكان أجره وقتها 50 جنيها، وظل يعمل في السينما حتى بلغ عدد أفلامه نحو 320 فيلما، تنوعت أدواره فيها بين الموظف المطحون والباشا الأرستقراطى والعمدة ورجل الأعمال.

أعمال حسين رياض

الأفلام

صاحب السعادة - كشكش بيه- حوادث كشكش بيك- الدفاع- سلامة في خير - ليلى بنت الصحراء- لاشين- عاصفة على الريف- الشريد - على مسرح الحياة - حب من السماء- ليلى البدوية - الأم - الزلة الكبرى - قتلت ولدي - الخطيئة - الطائشة - الملاك الأبيض - النائب العام - أنا وابن عمي - عودة القافلة - أمل ضائع - عدل السماء - هارب من السجن - الأفوكاتو مديحة - أمير الانتقام - بابا أمين - أسرار الناس - طيش الشباب - ليلة غرام - الأسطى حسن - الأم القاتلة - الإيمان - الدم يحن - الزهور الفاتنة - أنا بنت مين - جنة ونار - سلوا قلبي - غضب الوالدين - مصطفى كامل - ابن الحارة - الحب المكروه - المرأة كل شيء - بائعة الخبز - بلال مؤذن الرسول - مكتوب على الجبين - تاجر الفضائح - حب في الظلام - شريك حياتي - ظلموني الحبايب - في شرع مين - لحن حبي - موعد مع الحياة - الأرض الطيبة - الملاك الظالم - أمريكاني من طنطا - أنا الحب - انتصار الحب - حياة أو موت - رسالة غرام - رقصة الوداع - قرية العشاق - قلوب الناس - موعد مع السعادة - أغلى من عينيه - الجسد - الله معنا - بنات الليل - ثورة المدينة - ضحكات القدر - فجر - لحن الوفاء - أرضنا الخضراء - الغريب - أنا الشرق - ربيع الحب - صراع في الميناء - من القاتل - نداء الحب - المتهم - الملاك الصغير - بورسعيد - حملة أبرهه على بيت الله الحرام - حياة غانية - رد قلبي - عشاق الليل - وكر الملذات- الشيطانة الصغيرة - بنت 17 - جميلة - حب من نار - شارع الحب - غلطة حبيبي - قلوب العذارى - هذا هو الحب - أحلام البنات - آخر من يعلم - أم رتيبة - أنا حرة - بين الأطلال - حب حتى العبادة - حب ودلع - شمس لا تغيب - عش الغرام - قاطع طريق - نساء محرمات - هدى - البنات والصيف - الزوج المتشرد - العاشقة - العملاق - الغجرية - المراهقات - النغم الحزين - بهية - حب وحرمان - رجال في العاصفة - شجرة العائلة - لحن السعادة- السبع بنات - تحت سماء المدينة - حياتي هي الثمن - رسالة إلى الله - في بيتنا رجل - لا تذكريني - مافيش تفاهم - نصف عذراء - وا إسلاماه- ألمظ وعبده الحامولي - المعجزة - آه من حواء - جمعية قتل الزوجات - شفيقة القبطية - شهيدة الحب الإلهي - الناصر صلاح الدين - رابعة العدوية - زقاق المدق - زوجة ليوم واحد- الابن المفقود - دعني والدموع - شادية الجبل - من أجل حنفي - هل أنا مجنونة - خدني معاك - تنابلة السلطان - المماليك - الخائنة - الحرام - أغلى من حياتي - ليلة الزفاف

الأعمال الدرامية

- هارب من الأيام

- جواز البنات

- خيال المآتة

- عروس اليمامة

- عواصف

الأعمال المسرحية

- العباسة

- الغيرة

- عاصفة في بيت