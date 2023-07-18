أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مع بداية اليوم حرص عشاق الذهب والمقبلين على الزواج على معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب حاليًا حالة من الهبوط في بداية تعاملات اليوم، وذلك عقب الاستقرار الذي قد سجله «الأصفر» منذ أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023.

وتراجع سعر الذهب اليوم بنحو 5 جنيهات، وسجل عيار 21 حاليًا 2170 جنيهًا للبيع، ومبلغ 2160 جنيهًا للشراء، أما بلغ سعر الأصفر صباحًا لذات العيار نحو مبلغ 2175 جنيهًا للبيع، وقيمة 2165 جنيهًا للشراء، وذلك متأثرًا باستقرار أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في مصر

«سعر الذهب عيار 24»

- هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 عند مبلغ 2480 جنيهًا للبيع، وقيمة 2468.5 جنيه للشراء.

«سعر الذهب عيار 22»

- وتراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 عند 2273.25 جنيه للبيع، 2262.75 جنيه للشراء.

«سعر الذهب عيار 21» اليوم الثلاثاء 18 يوليو

- أما سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 فانخفض عند مستوى مبلغ 2170 جنيهًا للبيع، وقيمة 2160 جنيهًا للشراء.

«سعر الذهب عيار 18»

- وشهد سعر الذهب عيار 18 هبوطًا اليوم الثلاثاء 18 يوليو عند 1860 جنيهًا للبيع، 1851.5 جنيه للشراء.

«سعر الذهب عيار 14» اليوم الثلاثاء 18 يوليو

- وتراجع سعر الذهب عيار 14 عند 1446.75 جنيه للبيع، 1440 جنيهًا للشراء.

«سعر الذهب عيار 12»

- وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو عيار 12 نحو 1240 جنيهًا للبيع، 1234.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو

- كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو عند مستوى 17360 جنيهًا للبيع، 17280 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب الثلاثاء 18 يوليو 2023

وبينما عن سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء فسجل الآن 1960 دولارًا للبيع، ومبلغ 1958 دولارًا للشراء.

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